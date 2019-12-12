الطائف تجمع صور السياحة في أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح القنصل العام الأمريكي بجدة راين ج ليها، بحضور عدد من المهتمين والإعلاميين والمثقفين، معرض صور الثقافة والسياحة في أمريكا بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالطائف والملحقية الثقافية الأمريكية بجدة.

ويتكون المعرض من 24 عملا فوتوغرافيا لعدد من الأماكن المختلفة، تتحدث عن المناطق السياحية والثقافات المتنوعة في أمريكا، التقطت عبر عدسات مصورين محترفين من أمريكا.

وأوضح مدير جمعية الثقافة بالإنابة خالد الحارثي أن المعرض مفتوح لمدة عشرة أيام، معبرا عن اعتزاز جمعية الثقافة والفنون باستمرار التعاون مع الملحقية الثقافية الأمريكية.