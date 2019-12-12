215% أرباح تصفية مساهمة الصفوة و300% في النخيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قررت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» صرف أرباح المساهمين في مساهمتي مخطط الصفوة بأبحر الشمالية ومخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة، بعد أن صرفت رؤوس الأموال قبل ذلك.

وأوضحت تصفية في بيان لها، أن نسبة الأرباح في مساهمة الصفوة تجاوزت 215%، فيما تجاوزت في مساهمة النخيل نسبة 300%.

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جاء هذا بعد أن أجرت «تصفية» المزادات العلنية لكلتا المساهمتين، وجرى فيها بيع قطع أراضي المساهمتين، وتحصيل مبالغها من المشترين وإجراء الدراسات المحاسبية لضمان أفضل العوائد للمساهمين؛ تمهيدا لإعادة حقوقهم.

وكانت «تصفية» أقامت مزادا علنيا لبيع قطع مخطط الصفوة في أبريل الماضي بيعت فيه 428 قطعة بقيمة إجمالية تجاوزت 415 مليون ريال، كما أقامت مزادا علنيا لبيع قطع أراضي مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة، وأعلنت فيه اللجنة حينها عن بيع 244 قطعة بمبلغ إجمالي تجاوز 251 مليون ريال.

من جانبه أكد الأمين العام ‏‏‏‏‏‏‏‏للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر صرف الأرباح للمساهمين في المساهمتين المذكورتين، منوها بأن نسبة الأرباح للمستحقين المعلن عنها في مساهمة النخيل تنطبق على الذين ساهموا قبل استغراق مساحة أرض المساهمة وفق قائمة المحاسب القانوني لها، مؤكدا أنه جرى صرف رؤوس الأموال كاملة للذين ساهموا بعد الاستغراق.