صيدليات مرجعية توفر غالبية الأدوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أخيرا صيدليات مرجعية في مختلف محافظات ومدن المملكة، توفر غالبية الأدوية المطلوبة؛ بهدف تسهيل وصول المستهلك والمريض للدواء. وتنشر الهيئة على موقعها الالكتروني قوائم تحدث دوريا للصيدليات المرجعية ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها، يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط المحدد. ويمكن للمريض مراجعة الصيدليات المرجعية المعتمدة في حال تعذر إيجاد الدواء المطلوب في صيدلية ما، وإذا لم يجد الدواء في الصيدليات المرجعية يمكنه تقديم بلاغ «نقص كمية» من خلال الموقع الالكتروني للهيئة عبر الرابط المخصص.



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