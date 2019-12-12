وظائف معيد شاغرة بكليات جامعة القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت جامعة القصيم عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات بمسمى «معيد» في عدد من كلياتها للجنسين، لشغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميا وعمليا، وذلك في 37 تخصصا.
وأوضحت الجامعة أن استقبال طلبات التقديم على هذه الوظائف يبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، حتى الأحد 3 جمادى الأولى المقبل، وذلك من خلال الرابط المخصص.
مشيرة إلى أنه لن ينظر في أي طلب لا تنطبق عليه الشروط السابقة، أو لم يرفق جميع الوثائق المطلوبة الكترونيا عند تعبئة الطلب.
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