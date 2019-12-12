171 برنامجا إشرافيا لتحسين نواتج التعلم بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة أبها

نفذت إدارة الإشراف التربوي في إدارة تعليم عسير 171 برنامجا إشرافيا وتدريبيا منذ بداية العام الدراسي الحالي، وذلك لتعزيز نواتج التعلم وتطوير المنظومة الإشرافية.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش أنه اعتمدت خطة لتقسيم المشرفين التربويين والإداريين إلى 6 فرق لضبط وتجويد العمل، من أبرزها التشكيلات الإشرافية وتطبيق الضوابط، والانضباط المدرسي، والتطوير المهني، والتحصيل الدراسي، والتوثيق والإعلام، والتخطيط والتطوير والجودة، مشيرا إلى أن الفرق بدأت مبكرا في إعداد برامجها من خلال المشاركة في إعداد برنامج للمعلمين الجدد تنظيما وتدريبا، وآخر للمعلمين المنقولين للمنطقة، والإعداد والتحضير لانعقاد اجتماعات لجنة القيادات المدرسية، إلى جانب المشاركة في إصدار قرارات التشكيلات الإشرافية لجميع الإدارات ومكاتب التعليم، وتشكيل المجلس الاستشاري للقيادة المدرسية، والرفع بخطط احتياج المقررات الدراسية للمدارس الثانوية لإدارة التخطيط والمعلومات «المقررات المدرسية».

وبين آل طارش أنه جرى تنظيم اللقاء الأول للقيادة المدرسية بنين وبنات على مستوى الإدارة، وفتح مسار العلوم الإنسانية في 16 ثانوية، وتشكيل فريق أخصائي وأخصائيات التقويم بإدارات ومكاتب التعليم، والمشاركة في توحيد رؤية موحدة لفصول برنامج STEM، إضافة إلى تنفيذ لقاء الإشراف التربوي الأول لتحديد أولويات انطلاق العام الدراسي، ووضع آلية لزيارة المدارس لمتابعة الانضباط المدرسي، وعقد ورش عمل مع فرق العمل داخل إدارة الإشراف التربوي لمناقشة المهام وخطط العمل.