مبادرة «انتماء تعليم القنفذة»تعزز استخدام العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القنفذة دشن مدير تعليم محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي مبادرة «انتماء تعليم القنفذة» المشاركة في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟» بحضور قيادات تعليم القنفذة. وقدم المشرف العام على المبادرات الدكتور محمد القوزي عرضا للحضور تناول رؤية ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل للمبادرات التي تعنى بتنمية الإنسان والارتقاء به علميا وفكريا وثقافيا واجتماعيا. من جانبه أوضح الزاحمي أن المبادرة جاءت لتؤكد الهوية الوطنية، ولنصرة اللغة العربية، لغة وتراثا وثقافة، إضافة إلى تعزيز قيم استخدام العربية وروح الانتماء لها.



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