، برباعية "أشكال وألوان".. رائد التحدي يكشف حال الشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق الرائد الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الشباب بنتيجة 4/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم فريق الرائد بثنائية في شوط المباراة الأول، حيث أحرز رائد الغامدي الهدف الأول للرائد عند الدقيقة 23 من رأسية داخل المنطقة أسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 33 تمكن محمد العمري من إضافة الهدف الثاني لفريقه الرائد، بعد تسديده لكرة سكنت شباك الشباب كهدف ثانٍ.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص محمد سالم النتيجة لفريقه الشباب بهدف أول عند الدقيقة 44 من كرة مقصية داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 51 أضاف رائد الغامدي الهدف الثالث للرائد من تسديدة داخل المنطقة، قبل أن يقلص "غوانكا" النتيجة، مضيفاً الهدف الشبابي الثاني عند الدقيقة 67.

وعند الدقيقة 86 أضاف جلال الداودي هدف الرائد الرابع، وقبل أن يختتم أسبريا مسلسل الأهداف محرزاً هدفاً شبابياً ثالثاً عند الدقيقة 94.

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فريق الشباب فريق الرائد كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين