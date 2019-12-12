، أحدث التصدعات.. حليف سابق لـ"أردوغان" يؤسس حزباً سياسياً ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تقدم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، الذي كان في وقت ما حليفًا مقربًا للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، بطلب لتأسيس حزب سياسي جديد؛ وذلك في أحدث التصدعات التي يمكن أن تتسبب في تقليص التأييد لـ"أردوغان" وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
وأفاد مصدر مقرب من "أوغلو" بأنه سيعلن الحزب رسمياً في مؤتمر صحفي في أنقرة غداً، وأن الحزب سيكون اسمه "حزب المستقبل"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن "أوغلو" سيُعلن مبادئ حزبه، ويقدم معلومات بخصوص الأعضاء المؤسسين.
واعتبر المصدر أن الحزب الجديد سيبث روحاً جديدة في السياسة.
وكان داود أوغلو قد أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية، قائلًا: "إن الحزب لم يعد قادرًا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحًا بالحوار الداخلي فيه".
وجاءت استقالة "أوغلو" بعد شهرين على استقالة النائب السابق لرئيس الوزراء علي باباجان من حزب العدالة والتنمية.
وشغل داود أوغلو (60 عامًا) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع "أردوغان"، ووجه هذا العام انتقادات حادة لـ"أردوغان" والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.أحمد داود أوغلو أردوغان حزب العدالة والتنمية حزب المستقبل
أحدث التصدعات.. حليف سابق لـ"أردوغان" يؤسس حزباً سياسياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-12
تقدم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، الذي كان في وقت ما حليفًا مقربًا للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، بطلب لتأسيس حزب سياسي جديد؛ وذلك في أحدث التصدعات التي يمكن أن تتسبب في تقليص التأييد لـ"أردوغان" وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
وأفاد مصدر مقرب من "أوغلو" بأنه سيعلن الحزب رسمياً في مؤتمر صحفي في أنقرة غداً، وأن الحزب سيكون اسمه "حزب المستقبل"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن "أوغلو" سيُعلن مبادئ حزبه، ويقدم معلومات بخصوص الأعضاء المؤسسين.
واعتبر المصدر أن الحزب الجديد سيبث روحاً جديدة في السياسة.
وكان داود أوغلو قد أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية، قائلًا: "إن الحزب لم يعد قادرًا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحًا بالحوار الداخلي فيه".
وجاءت استقالة "أوغلو" بعد شهرين على استقالة النائب السابق لرئيس الوزراء علي باباجان من حزب العدالة والتنمية.
وشغل داود أوغلو (60 عامًا) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع "أردوغان"، ووجه هذا العام انتقادات حادة لـ"أردوغان" والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.
12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
07:06 PM
"أوغلو" اتهم "العدالة والتنمية" بتقويض الحريات الأساسية
تقدم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، الذي كان في وقت ما حليفًا مقربًا للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، بطلب لتأسيس حزب سياسي جديد؛ وذلك في أحدث التصدعات التي يمكن أن تتسبب في تقليص التأييد لـ"أردوغان" وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
وأفاد مصدر مقرب من "أوغلو" بأنه سيعلن الحزب رسمياً في مؤتمر صحفي في أنقرة غداً، وأن الحزب سيكون اسمه "حزب المستقبل"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن "أوغلو" سيُعلن مبادئ حزبه، ويقدم معلومات بخصوص الأعضاء المؤسسين.
واعتبر المصدر أن الحزب الجديد سيبث روحاً جديدة في السياسة.
وكان داود أوغلو قد أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية، قائلًا: "إن الحزب لم يعد قادرًا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحًا بالحوار الداخلي فيه".
وجاءت استقالة "أوغلو" بعد شهرين على استقالة النائب السابق لرئيس الوزراء علي باباجان من حزب العدالة والتنمية.
وشغل داود أوغلو (60 عامًا) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع "أردوغان"، ووجه هذا العام انتقادات حادة لـ"أردوغان" والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.
، أحدث التصدعات.. حليف سابق لـ"أردوغان" يؤسس حزباً سياسياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث التصدعات.. حليف سابق لـ"أردوغان" يؤسس حزباً سياسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.