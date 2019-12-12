، انطلاق بطولة جمال الخيل الرابعة بمركز الملك عبدالعزيز بديراب ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط حضور جماهيري كبير

انطلقت اليوم بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية للخيل العربية الأصيلة في نسختها الرابعة، وسط حضور قوي وتنافس مثير بين مرابط الخيل العربية، حيث شهدت منافسات اليوم الأول تنافس المهرات في عمر السنة والسنتين والثلاث سنوات.

‫وخصصت الفئة الأولى للمهرات عمر السنة مقسمة إلى خمس مجموعات وحققت خلالها المهرة "عروب الخالدية" المركز الأول في المجموعة الأولى (أ) من مهرات عمر السنة بمجموع ٩٢.١٠، لاسطبلات الخالدية، فيما نالت المركز الثاني المهرة "سارة التنهاة" لمربط التنهاة، بمجموع ٩١.١٠، والثالث "مارشيل إيه إتس أرابكو" لمربط الزايد.

‫وفي المجموعة الثانية (ب) أحرزت المركز الأول المهرة "جليلة النوال" لعلي الهاشم بمجموع ٩١.٣٠، وحلت ثانياً المهرة "جذابة عذبة" لمربط عذبة بمجموع٩١.٢٠ متفوقةً بالنوع على المهرة "تي إل ريانة" لمربط الريانة التي حلت ثالثاً بمجموع ٩١.٢٠.

‫بينما في المجموعة الثالثة (ج) حلت المهرة "هلالة الخالدية" لإسطبلات الخالدية بمجموع ٩٢.٣٠، وجاءت ثانياً "سنقرايا" لمربط الدهامية بمجموع ٩٢.٢٠، وثالثاً "صلالة الخالدية" لإسطبلات الخالدية بمجموع ٩١.٥٠.

‫إلى هذا حققت "كوانا" للأمير تركي بن أحمد بن عبدالعزيز المركز الأول في المجموعة الرابعة (د) بمجموع ٩٢.٠٠، ونالت المركز الثاني المهرة "أصايل الزايد" لمربط الزايد بمجموع ٩١.٧٠، وثالثاً "آي أس أليسكا أو أكس" لمربط المعود بمجموع ٩١.٤٠.

‫وفي المجموعة الخامسة (هـ) حققت المركز الأول المهرة "صوفيا الواوان" لمربط الواوان من الكويت بمجموع ٩٢.١٠، وحلت ثانياً المهرة "هويدا آي آر دي" لعبد الله الجبرين بمجموع ٩١.٤٠، وثالثاً المهرة "حياة فاس" لمربط فاس.

‫وفي الفئة الثانية المخصصة للمهرات عمر السنتين حققت المهرة "جنى فور لايف" لحيدر الصقر المركز الأول في المجموعة الأولى (أ) بمجموع ٩١.٥٠، ونالت المركز الثاني المهرة "ترياسوري" لمربط صارم بمجموع ٩١.٤٠، وثالثاً "سمسم العناية" لمربط عناية بمجموع٩١.٢٠.

‫وأخيرًا المجموعة الثانية (ب) حصلت على المركز الأول المهرة "أنكرينا" لصالح الوابل بمجموع ٩٢.٢٠، ونالت المركز الثاني "شموخ إيه" لعبد العزيز البرغش بمجموع ٩٠.٨٠، والثالث "أصيلة إيه أم" لمربط الشموس بمجموع ٩٠.٥٠.

Advertisements

بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية للخيل العربية الأصيلة