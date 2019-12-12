، "الرميان": ندشن التاريخ بإقامة بطولة لجولف السيدات وبجوائز تبلغ مليون دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة في المملكة.. بمشاركة 108 لاعبات

تتأهب المملكة العربية السعودية لإقامة بطولة سعودية للجولف للسيدات لأول مرة في تاريخ رياضة الجولف السعودية، حيث سينضم هذا الحدث الرياضي الجديد إلى الجولة الأوروبية لجولف السيدات بجوائز مالية تبلغ مليون دولار، خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020 القادم في ملاعب نادي رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة جدة. ويأتي هذا الحدث الرياضي الدولي المرتقب في رياضة الجولف بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجولف وشركة "جولف السعودية"، وذلك مواكبةً لبرامج ومبادرات رؤية 2030.

وسيتم بث البطولة التي ستقام بنظام 72 حفرة، على الصعيد المحلي وإلى أكثر من 340 مليون مشاهد في أكثر من 55 دولة حول العالم، بما يسهم في تكوين جيل جديد من لاعبات ولاعبي الجولف في السعودية، حيث تضم البطولة 108 لاعبات محترفات يتنافسن على لقب البطولة وجوائزها المالية البالغة مليون دولار، كأحد أغلى البطولات في روزنامة الجولة الأوروبية لجولف السيدات.

وبمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي لأول مرة وتحقيق سابقة على الصعيد الرياضي، قال ياسر الرميان رئيس الاتحاد السعودي للجولف: "يسعدنا أن ندشن التاريخ بإقامة بطولة السعودية للسيدات للمرة الأولى في شهر مارس المقبل، وأتمنى أن تنجح هذه البطولة في إلهام العديد من السيدات لممارسة هذه الرياضة وتعزيز اهتمامهن في هذه اللعبة العظيمة، ونرحب بجميع اللاعبات اللواتي سيحضرن إلى المملكة ونتمنى للجميع خوض تجربة مميزة في دولتنا الخلابة".

بطولة الجولف للسيدات