شاهد .. سيول قوية في شوارع عنيزة

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الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو، سيول قوية تشهدها شوارع محافظة عنيزة مساء اليوم الخميس، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها.
وشهدت عدة محافظات في منطقة القصيم، اليوم الخميس، أمطار غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بتساقط برد، فيما أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن الحالة المطرية ستستمر حتى الـ11 مساءًا.
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