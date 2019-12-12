شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس يبدأ قبول الدفعة الثالثة من المضيفات السعوديات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن بدء قبول الدفعة الثالثة من برنامج المضيفات الجويات السعوديات بداية من يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر.
وقال طيران ناس إن الراغبات بالتقديم على برنامج المضيفات السعوديات، يمكنهم زيارة موقع طيران ناس على الإنترنت والتعرف على البرنامج، والاطلاع على الشروط ومنها: حصول المرشحة على الشهادة الثانوية أو الدبلوم كحد أدنى، وتناسب طولها مع وزنها كما موضح في الشروط، وإجادتها اللغة الإنجليزية.
ويذكر أن طيران ناس يهدف من خلال هذا البرنامج، إلى تمكين المرأة السعودية، ومنحها الحق لتمارس دورها الأساسي في نهضة المملكة في شتى المجالات، توافقًا مع برنامج التحول الوطني الذي يطمح إلى توليد 220 ألف فرصة عمل للسعوديين سنويًا، من خلال فرص جديدة.
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