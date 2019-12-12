شكرا لمتابعة خبر عن البيئة: الاحتطاب مخالفة قانونية تُعرضك للعقوبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الاحتطاب مخالفة قانونية تُعرض مرتكبها إلى العقوبات.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن غرامة الاحتطاب من أجل التجارة تبلغ 50 ألف ريال، بينما تبلغ غرامة قطع الشجرة الواحدة 5000 ريال، و10000 ريال غرامة نقل الحطب المحلي.
كما طالبت الوزارة، المواطنين والمقيمين بالتبليغ الفوري عن الاحتطاب على الرقم 8002572220 .
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