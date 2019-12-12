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إغلاق نفق الأمير ماجد لمدة 20 يوماً

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق نفق الأمير ماجد المتقاطع مع شارع حراء باتجاه الشمال إلى الجنوب لمدة 20 يوماً اعتباراً من يوم غد الجمعة 16 ربيع الثاني 1441هـ.

ويأتي ذلك نظراً للبدء في تنفيذ مشروع حلول تصريف مياه الأمطار، حيث يتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة.

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في حين نشرت الأمانة مخططاً للطرق البديلة التي يمكن استخدامها، طوال مدة إغلاق النفق.

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