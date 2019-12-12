شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للوافدين .. صحيفة سبق السعودية : توطين مهنة جديدة تنهي حلم المغتربين في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت صحيفة "سبق" بأن مواطنين دعوا السلطات المختصة إلى "ضرورة توطين السوق المركزية للخضار والفواكه الواقعة بحي الكعكية في مكة المكرمة".

ووصفت هذه السوق بأنها "من أكبر الأسواق المركزية على مستوى المنطقة"، وبأن عمالة وافدة تسيطر عليها.

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ضربة موجعة للوافدين .. صحيفة سبق السعودية : توطين مهنة جديدة تنهي حلم المغتربين في المملكة

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ودعا المطالبون في هذا الشأن إلى "فتح المجال أمام شباب هذا الوطن لخوض التجارة في هذا القطاع، الذي لا تزال تسيطر عليه عمالة وافدة بطريقة عشوائية".

وأوضحت الصحيفة في التفاصيل، أن عمالة وافدة فرضت "سيطرتها المحكمة على السوق المركزية للخضار والفواكه بالكعكية بمكة المكرمة، وسط تساؤلات عن أسباب عدم تنفيذ سعودة وتوطين هذا النشاط".

ونقلت الصحيفة كذلك عن هؤلاء المواطنين المطالبين "بسعودة" هذا المرفق التجاري إشارتهم إلى أن "السوق المركزية للخضار والفواكه بالكعكية، تعتبر مهيأة تماما من إمكانات وتجهيزات ونحوها، للبدء في سعودتها وفتح المجال أمام الشباب لخوض التجارة في هذا القطاع، مطالبين الجهات ذات العلاقة بضرورة سعودتها وتوطينها على وجه السرعة.

المصدر: سبق