تفاصيل حريق سجن الملز الذي سبب وفاة 3 نزلاء وإصابة 21

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرين، فجر اليوم الخميس، جراء نشوب حريق في سجن الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي للمديرية العامة للسجون أنه عند الساعة الخامسة من فجر هذا اليوم الخميس 15/4/1441هـ تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق.

وأضاف أنه تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافيه الطارئة للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، وقد نتج عن ذلك وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء الجناح، بحسب قناة العربية.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.