السعودية تفرض على شركات التبغ الكشف عن مكونات السجائر

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة في السعودية، اليوم الخميس، إلزام شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد وتقديم كافة مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ.

وألزمت الهيئة الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، محددتين منتصف الأسبوع القادم موعدا أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة على استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد ما تم تداوله مؤخرا بشأن منتجات التبغ واختلاف مكوناتها بعد تطبيق الغلاف الجديد، وتغير النكهة الذي لاحظه المستهلكون، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وأرسلت هيئة الغذاء والدواء عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير بأي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين، وسيتم الإعلان عن النتائج فور وصولها.