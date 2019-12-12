الإفراج عن جثمان معلم البدنية بعد 8 أيام من التحفظ عليه.. والجموع تشيعه من الحرم

أدت جموع من المصلين أمس الأربعاء صلاة الميت في الحرم المكي على جثمان معلم البدنية الذي توفي الأربعاء قبل الماضي، بعد إفراج الجهات الأمنية عن الجثمان وتسليمه لأسرته، وذلك عقب تحفظها عليه لمدة 8 أيام.

ونقل جثمان المعلم بعد الصلاة عليه بالحرم، وووري الثرى بمقبرة الشهداء بحي الشرائع شرقي مكة المكرمة، وفقا لـ”سبق”.

وكان معلم بدنية بمدرسة جابر الابتدائية بمكة المكرمة، توفي بمنزله صباح الأربعاء إثر تعرضه لسكتة قلبية.