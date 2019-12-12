أدت جموع من المصلين أمس الأربعاء صلاة الميت في الحرم المكي على جثمان معلم البدنية الذي توفي الأربعاء قبل الماضي، بعد إفراج الجهات الأمنية عن الجثمان وتسليمه لأسرته، وذلك عقب تحفظها عليه لمدة 8 أيام.
ونقل جثمان المعلم بعد الصلاة عليه بالحرم، وووري الثرى بمقبرة الشهداء بحي الشرائع شرقي مكة المكرمة، وفقا لـ”سبق”.
وكان معلم بدنية بمدرسة جابر الابتدائية بمكة المكرمة، توفي بمنزله صباح الأربعاء إثر تعرضه لسكتة قلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن جثمان معلم البدنية بعد 8 أيام من التحفظ عليه.. والجموع تشيعه من الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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