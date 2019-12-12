العثيمين يطالب بتطوير مسيرة العمل الإسلامي المشترك

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ضرورة مواصلة مسيرة تطوير آليات العمل الإسلامي المشترك، وإضفاء فاعلية أكبر على أدائه، من خلال إطلاق وتنفيذ مسار الإصلاح الشامل لأجهزة المنظمة وآليات عملها.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها العثيمين، في احتفالية أقامتها المملكة المغربية، اليوم الخميس، بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الرباط، بحصور الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن شكر المنظمة للمملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، بقيادة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس على الرعاية السامية لاحتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس المنظمة، وعلى دعمه لجهود تعزيز التضامن الإسلامي.

وأشار العثيمين إلى أن المنظمة حملت على عاتقها منذ التأسيس، مسؤولية توحيد جهود الدول الإسلامية في جوانبها السياسية والاقتصادية والعلمية والفقهية والثقافية والاجتماعية والإنسانية، ودعم المجتمعات المسلمة حول العالم، إلى جانب تواصل عملها على تمتين أواصر التضامن بين دول العالم الإسلامي.

وأضاف العثيمين: «لم يكن للمنظمة أن تقوم بالمهام الجليلة التي أنيطت بها، ولا أن تحقق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها لولا دعم وتوجيه قادة دولها الإسلامية، مقدمًا الشكر والعرفان لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، على الدعم المتواصل الذي تحظى به المنظمة من قبل دولة المقر».