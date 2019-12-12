وعد تحقق اليوم.. «أرامكو» تحقق قفزة غير مسبوقة وتصل لتريليوني دولار

بوصول القيمة السوقية لشركة أرامكو اليوم الخميس إلى 2 تريليون دولار، يتحقق أحد الوعود التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قبل 3 سنوات.

فإعلان سمو ولي العهد قبل 3 سنوات شكل مفاجأة غير متوقعة للجميع، وطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك، إلا أنه ببلوغ القيمة السوقية لأرامكو 2 تريليون دولار، يعكس أن تقييم الأمير محمد بن سلمان كان قائمًا على تقييمات حقيقة لحجم الشركة، بحسب خبراء في سوق المال.

ومنذ تلك اللحظة التي أعلن الأمير محمد بن سلمان تقييمًا مبدئيًّا للشركة بقيمة تريليوني دولار بعد طرح جزء منه في البورصة، وبدأت الحكومة جهودها الحثيثة لتنفيذ هذا الوعد، الذي استغرق عملًا شاقًا بدأ بعملية التقييم واختيار البنوك ومديري ومستشاري الطرح انتهاء بعملية الاكتتاب والطرح.

تلك الجهود الحثيثة أتت اليوم أُكلها؛ حيث قفز سعر سهم أرامكو عشرة بالمئة لليوم الثاني على التوالي؛ ليبلغ 38.7 ريال (10.32 دولار) في مزاد ما قبل فتح السوق؛ ما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار حين بدأ التداول على أسهمها، اليوم الخميس.

وارتفعت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة بالحد الأقصى المسموح به البالغ عشرة بالمئة فوق سعر الطرح العام الأولي في باكورة تداولاتها ببورصة الرياض، لتغلق عند 35.2 ريال؛ ما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، قرب القيمة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.