الهلال الأحمر السعودي يدشن الرقم الموحد «19971»

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الخميس، خدمة الرقم الموحد (19971) لإتاحة الفرصة للجميع للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.

ويتيح الرقم الموحد تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كافة الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كافة مناطق المملكة، وتقديم كافة المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة.

ويوفر الرقم الموحد خدمة تقديم المقترحات التطويرية بشأن الخدمات الإسعافية وبرامج الهيئة، كما يستقبل الرقم كافة الاستفسارات حول برامج التطوع في الهلال الأحمر وطرق التسجيل فيها والاستفادة منها.

ويستقبل الرقم الموحد لهيئة الهلال الأحمر السعودي كافة الاستفسارات والمقترحات خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، إضافة إلى استقبال كافة الاستفسارات من خلال قنوات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الالكتروني [email protected]