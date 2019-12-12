نقاء تعلن أن الدخان الجديد يحوي سم الزرنيخ.. ثم تعتذر

اعتذرت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» عن تغريدتها التحذيرية حول احتواء السجائر الجديدة المدخلة إلى المملكة على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة.

وقالت «نقاء»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «نعتذر للجميع عن المعلومة الخاطئة التي تم نشرها عبر حسابنا، وتم حذفها لعدم صحة الترجمة المنشورة حول تقرير شبكةDW ، والذي أشار إلى نتائج تحليل السجائر الجديدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وليس السعودية».

وأشارت «نقاء» إلى أن «هذا التنويه يأتي انطلاقًا من سياسة الجمعية في توثيق ودقة المعلومات التي تنشرها».

وكانت «نقاء» قالت في تغريدة نشرتها في وقت سابق اليوم: «عاجل.. تقرير شبكة DW الألمانية دوتشفيله يثبت أنهم قاموا باختبار السجائر الجديدة التي يتم إدخالها إلى المملكة ووجدوا أنها تحتوي على زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة».