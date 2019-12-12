«العمل» تُصدر قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الخميس، قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة، بما يُسهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، كما يعزز القرار إيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة في القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة، ورفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويتضمن القرار مستويين رئيسيين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية هما (المحترف والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلًا إرشاديًّا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحد الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين؛ حيث تمت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار؛ ليكون مساعدًا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية.

ويوضح القرار، النسب على مختلف أحجام المنشآت لمختلف الأنشطة المستهدفة، ومفاهيم محترف وممارس السلامة والصحة المهنية التي يستهدفها هذا القرار والمتطلبات لتحقيق ذلك، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق متطلبات هذا القرار، بالإضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة.