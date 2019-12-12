«ملكية الجبيل» تنقذ طفلًا ابتلع 35 كرة معدنية

نجح الفريق الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر (سنتان)، قام بابتلاع 35 كرة معدنية مغناطيسية.
وتمكن الفريق الطبي بوحدة الأنف والأذن والحنجرة بقيادة الدكتور محمد بن علي الخلف، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بنجاح من إزالة كل الكرات المغناطيسية المبتلعة بطريقة تنظير المريء المباشر.
من جانبه أكد الدكتور محمد الخلف، تعزيز التوعية المجتمعية بعدم اقتناء الألعاب التي قد تحتوي على قطع صغيرة قابلة للانفصال وبالتالي إمكانية ابتلاعها أو خطر الاختناق بها من قبل الأطفال خاصة في السنوات الأولى من العمر.
كما حذر من عدم ترك قطع صغيرة سواء معدنية أو بلاستيكية أو غير ذلك في متناول الأطفال الصغار في المنزل، وأن يكون لعب الأطفال تحت إشراف مباشر من الأهل، وذلك لوقاية أبنائنا فلذات أكبادنا من خطر الاختناق.
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