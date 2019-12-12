أمر ملكي بإعفاء عبدالرحمن الحصين من «الرقابة والتحقيق» وتعيينه بالشورى

صدر أمر ملكي، اليوم الخميس، بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين من منصب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين عضوًا في مجلس الشورى.

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