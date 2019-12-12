السعودية اليوم / الدكتور السلمان : التعليم حظي بدعم القيادة بوصفه من أهم الركائز التنموية للمملكة



الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أكد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان أن الإنفاق الحكومي المتوقع على قطاع التعليم عام 2020م الذي وصل إلى 193 مليار ريال يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية الإنسان ورفعته وهو ما يُمثل 19% من إجمالي المصروفات الحكومية.

وقال : إن المملكة العربية

وأضاف أنه من أهم الركائز لدى الحكومة الرشيدة هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ودعم المشاريع التنموية وكذلك فعالية الانفاق الحكومي والاجتماعي وأيضاً تمكين القطاع الخاص.

وبين أن هذا له الأثر الواضح على المنظومة الاقتصادية، وأكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي القاها بهذه المناسبة: " إننا عازمون -بعون الله على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل".

وبين أن دعم سير عجلة التعليم بخطوات ثابته ووثبات عظيمة تنهض بهذا القطاع الحيوي، في إطار اهتمام قيادة عالية الهمة تقود النهضة والتنمية بكل عزم وإصرار وعلى طريق واضح نحو القمة في شتى المجالات.

وسأل الله أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يوليانه للوطن والمواطن من اهتمام في كل المجالات التي تحقق الرفاهية والعيش الكريم، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.

// انتهى //

19:27ت م

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الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسأكد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان أن الإنفاق الحكومي المتوقع على قطاع التعليم عام 2020م الذي وصل إلى 193 مليار ريال يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية الإنسان ورفعته وهو ما يُمثل 19% من إجمالي المصروفات الحكومية.وقال : إن المملكة العربية السعودية تنعم بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة لهذا الوطن بمزيد من الازدهار والرخاء والاستقرار المتواصل، وكل هذا انعكس بعد صدور ميزانية هذا العام التي تهدف لتنمية شاملة ومستدامة تخدم الوطن والمواطن.وأضاف أنه من أهم الركائز لدى الحكومة الرشيدة هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ودعم المشاريع التنموية وكذلك فعالية الانفاق الحكومي والاجتماعي وأيضاً تمكين القطاع الخاص.وبين أن هذا له الأثر الواضح على المنظومة الاقتصادية، وأكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي القاها بهذه المناسبة: " إننا عازمون -بعون الله على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل".وبين أن دعم سير عجلة التعليم بخطوات ثابته ووثبات عظيمة تنهض بهذا القطاع الحيوي، في إطار اهتمام قيادة عالية الهمة تقود النهضة والتنمية بكل عزم وإصرار وعلى طريق واضح نحو القمة في شتى المجالات.وسأل الله أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يوليانه للوطن والمواطن من اهتمام في كل المجالات التي تحقق الرفاهية والعيش الكريم، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.// انتهى //19:27ت م0252

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