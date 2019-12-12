السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ممثلين عن مجلس قروي شعفاط



القدس المحتلة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ممثلين عن مجلس قروي شعفاط شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية في شعفاط، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت رئيس مجلس قروي شعفاط إسحاق أبو خضير، وعضو المجلس ناصر أبو خضير، إثر دعوتهم لوقفة احتجاجية غدا بعد صلاة الجمعة أمام مسجد شعفاط، ضد هجمات المستوطنين الأخيرة في البلدة.

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19:12ت م

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