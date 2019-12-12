السعودية اليوم / الجامعة العربية: اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان اتسم بـ"الإيجابية"



القاهرة 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أكدت جامعة الدول العربية أن أجواء اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، الذي عُقد في "باريس" اتسمت بالإيجابية وعكست الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان، والاستعداد لمد يد العون إليه للخروج من هذه الأزمة الصعبة، مع ضرورة اضطلاع اللبنانيين بمساعدة أنفسهم حتى يتسنى مساعدتهم.

وأوضح مصدر مسؤول بالجامعة العربية، في بيان صادر عن الجامعة اليوم، أن الجامعة العربية شاركت في اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" والذي عقد في العاصمة الفرنسية "باريس" أمس، بوفد برئاسة الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة السفير حسام زكي.

وأضاف المصدر أن السفير حسام زكي شدد خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية تكون قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة الوضع والتجاوب مع المطالب الشعبية والوفاء بالتعهدات الدولية المطلوبة مقابل الحصول على المساعدات الدولية المعلن عنها في إطار مؤتمر "سيدر"، وحتى يمكن استعادة ثقة المجتمع الدولي في الدولة اللبنانية وقدرتها على النهوض مرة أخرى بالوضع الاقتصادي.

// انتهى //

19:11ت م

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