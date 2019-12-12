السعودية اليوم / سمو أمير نجران : توحيد الأجهزة الرقابية يحقق القوة في مجابهة آفة الفساد



نجران 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بأبعاد الأمر الملكي الحكيم، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وأوضح سموه في تصريح عقب صدور الأمر الملكي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري , أن توحيد ثلاث جهات معنية بمكافحة الفساد، بعد أن كانت متفرعة، ومتعددة الارتباط والمهام، يحقق القوة في مجابهة هذه الآفة، ويكثف الجهود الرامية إلى سلامة ونزاهة الإجراءات الإدارية، وصون المال العام.

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أهمية هذه الترتيبات وانعكاساتها الإيجابية على الوطن والمواطن، في تسريع خطى التنمية، وضمان استدامتها، وتحقيق شموليتها، فضلا عن تعزيز العدل والعمل بالصدق والأمانة.

ولفت سموه الانتباه إلى القرارات التاريخية التي سجلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مكافحة الفساد، ومنها الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، والتأكيد القاطع والحاسم الحازم بمحاسبة المقصرين، والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية.

ودعا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، ويسدد على طريق الحق خطاهما، وأن يديم على هذا الوطن الخير والنعيم، ويدرأ عنه كل شر وآفة.

// انتهى //

18:55ت م

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