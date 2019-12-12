السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بالحدود الشمالية ينظم ورشة عمل عن التنمية والاستثمار بمجالاتها



عرعر 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية أمس, ورشة عمل عن التنمية والاستثمار بالمنطقة في مجالات البيئة والمياه والزراعة, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة, بحضور وكيل الأراضي والمساحة بالوزارة المهندس صالح اللحيدان والمهتمين, وذلك على مسرح الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر.

وتناولت الورشة مناقشة الفرص الاستثمارية وطرح المبادرات والمشاريع لتطوير المنطقة والتعريف بالميز النسبية لكل منطقة.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني أن ذلك يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 للإسهام في تحقيق أهداف الرؤية و تطبيق أهداف الاستدامة الغذائية و المائية و المحافظة.

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18:48ت م

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