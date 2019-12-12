السعودية اليوم / محافظ طبرجل يستقبل مدير السعودية اليوم فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجوف



سكاكا 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ طبرجل الأستاذ عبيد بن الفليح الحربي في مكتبه اليوم مدير عام فرع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف الشيخ علي بن ذويب العنزي .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة سير العمل بالمحافظه والمراكز التابعة لها ، واستعراض أنشطة وبرامج الهيئة في طبرجل .

وثمن مدير عام الفرع دعم المحافظ لأعمال الهيئة لمواصلة أعمالها على أكمل وجه.

حضر اللقاء مدير ادارة الشئون الميدانية الشيخ تركي بن عبدالهادي الزيد، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة ملفي مغثي النصار .

//انتهى//

18:28ت م

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