السعودية اليوم / محافظ يدمة يلتقي قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة



نجران 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ يدمه، موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم قائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران عبدالرزاق بن مسفر آل عيسى وذلك بمقر المحافظة .

وجرى خلال اللقاء مناقشه سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية وتفعيل التعاون المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطنين والمقيمين.

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18:27ت م

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