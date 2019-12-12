السعودية اليوم / انطلاق فعاليات معرض "المضادات الحيوية والبكتيريا المقاومة" بالأحساء



الأحساء 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء أمس، معرضا توعويا بعنوان "المضادات الحيوية والبكتيريا المقاومة"، بحضور مدير المكتب المهندس ابراهيم بن خليل الخليل، وذلك في مجمع لولو التجاري بالأحساء.

وأكد الخليل أن هذا المعرض الذي يستمر يومين يهدف لتوعوية وزيادة مستوى الوعي بمقاومة المضادات الحيوية العالمية، والاستخدام الامثل للمضادات الحيوية ، وعدم استخدامها إلا بوصفة طبية ، وذلك لمحاربة زيادة ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها، وإلقاء الضوء على مشكلة مقاومة المضادات الحيوية، وذلك من خلال الحملات في الاماكن العامة والندوات والمعارض التعريفية وتوزيع المنشورات لما لها من أهمية ودور كبير في الحد من انتشار الأمراض من خلال رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية التعريف بأخطار الأمراض وإرشاد المجتمع إلى وسائل الوقاية منها سعياً للعيش في حياة خالية من الأمراض بإذن الله.

يذكر أن المملكة العربية

// انتهى //

18:26ت م

0229



الأحساء 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء أمس، معرضا توعويا بعنوان "المضادات الحيوية والبكتيريا المقاومة"، بحضور مدير المكتب المهندس ابراهيم بن خليل الخليل، وذلك في مجمع لولو التجاري بالأحساء.وأكد الخليل أن هذا المعرض الذي يستمر يومين يهدف لتوعوية وزيادة مستوى الوعي بمقاومة المضادات الحيوية العالمية، والاستخدام الامثل للمضادات الحيوية ، وعدم استخدامها إلا بوصفة طبية ، وذلك لمحاربة زيادة ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها، وإلقاء الضوء على مشكلة مقاومة المضادات الحيوية، وذلك من خلال الحملات في الاماكن العامة والندوات والمعارض التعريفية وتوزيع المنشورات لما لها من أهمية ودور كبير في الحد من انتشار الأمراض من خلال رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية التعريف بأخطار الأمراض وإرشاد المجتمع إلى وسائل الوقاية منها سعياً للعيش في حياة خالية من الأمراض بإذن الله.يذكر أن المملكة العربية السعودية من أعضاء الدول في أجندة الأمن الصحي وملتزمة في مجموعة العشرين للتصدي لظاهرة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية الظاهرة إذ تطبق الخطة الدولية التي اقرتها المنظمات العالمية ذات العلاقة ( WHO-OIE-FAO ) .// انتهى //18:26ت م0229

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق فعاليات معرض "المضادات الحيوية والبكتيريا المقاومة" بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.