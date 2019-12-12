السعودية اليوم / الجامعة العربية تدعو مؤسسات الإعلام لتسليط الضوء على انتهاكات إسرائيل ضد الصحفيين



القاهرة 15 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

دعت جامعة الدول العربية جميع المؤسسات الإعلامية والوزارات بالدول العربية والبعثات التابعة للجامعة في العالم، إلى ضرورة تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية التي تُمارس بحق الصحفيين في فلسطين بوسائل الإعلام الأجنبية، وضرورة مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ قرارها رقم 2222 الداعي لتوفير الحماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وأكد مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، في تصريح صحفي اليوم بمناسبة انطلاق حملة التضامن مع الإعلام الفلسطيني اليوم أن الأمانة العامة اتخذت العديد من الإجراءات فيما يتعلق بالاعتداء على طاقم الإعلام الرسمي للتلفزيون الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح الغويل، أن الجامعة العربية قامت في هذا الإطار بالدعوة إلى يوم تضامني مع الإعلام الفلسطيني وتعميمه على وسائل الإعلام العربية، إضافة وضع ما حدث ضمن جدول أعمال فريق الخبراء المعني بتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، كما سيكون ضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة.

وقال إن ما حدث خلال المدة الماضية من اعتقال طاقم التلفزيون الرسمي بالقدس ليس بغريب على المحتل الإسرائيلي الذي يمارس أعتى الانتهاكات في مواجهة الحقيقة الفلسطينية، مؤكدا أن الجامعة العربية بكل مكوناتها تعمل دائما على منح القضية الفلسطينية الأولوية في جداول أعمالها وبرامجها كافة وتظل هي القضية الأولى والمركزية.

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18:09ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.