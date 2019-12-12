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المستنقعات والبعوض يحاصران حي المطار وأمانة #جازان على الصامت
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الخميس، انتشار المستنقعات بشكل كبير في عدد من الأراضي الفضاء بحي المطار في مدينة جيزان، وخصوصًا في ملحق حي المطار وبالقرب من شارع الأمير فيصل بن فهد وجامع النور، منذ أكثر من أسبوعين، دون ردمها من قبل أمانة المنطقة.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان قبل أسبوعين في تكوُّن المستنقعات والبحيرات المائية في عدد من الأراضي الفضاء بحي المطار، وأصبحت بيئة لتوالد وانتشار البعوض الناقل للأمراض.
واشتكى عدد من سكان حي المطار من انتشار عدد كبير من المستنقعات التي تم تجاهل ردمها من قبل أمانة جازان، وباتت تشوه منظر الأحياء، حيث تنبعث منها روائح كريهة، ويتجمّع حولها البعوض والحشرات بشكل كبير؛ مما يهدد راحة السكان وصحتهم بنقل الأمراض المعدية مثل حمى الضنك، وداء الفيل، وغيرها، في ظل ازدياد حالات الإصابات بمرض حمى الضنك بالمنطقة.
وأشار المواطنون إلى أن هناك عددًا من المستنقعات تنتشر بجوار مباني المدارس الأهلية للبنين والبنات، وبالقرب من ممشى ملحق حي المطار، وباتت تشكل خطرًا على صحة الطلاب والطالبات، ومخاوف أولياء أمورهم من إصابتهم بلدغات البعوض الناقل للأمراض.
وطالب الأهالي، مسؤولي أمانة المنطقة بسرعة التدخل والعمل على كثافة رش المبيدات المكافحة للبعوض وردم تلك المستنقعات المنتشرة بحي المطار وملحق حي المطار بصورة عاجلة، وإنهاء معاناة السكان من انتشار البعوض الناقل للأمراض المعدية، وذلك بعد تجاهل ردم المستنقعات، منذ أكثر من أسبوعين.
وتواصلت “متابعات الخليج 365”، مع المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان عبدالعزيز الريثي، منذ يومان، وما زالت في انتظار الرد حتى إعداد هذا التقرير.
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