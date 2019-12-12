شكرا لقرائتكم خبر عن مرور بيشة لـ«الخليج 365»: القبض على قائد حافلة مدرسية متهور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

ألقت دوريات المرور ببيشة اليوم (الخميس) القبض على قائد حافلة نقل مدرسي تابع لإدارة التعليم ببيشة بعد أن تم توثيق مقطع فيديو له من قبل قائد مركبة أخرى كانت تمشي خلفه على الطريق الرابط بين بيشة بالمدخل الشمالي بالقرب من قرية الصبيحي.

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وكان قائد الحافلة المدرسية يقود بتهور وسرعة عالية جدا ويتجاوز المركبات بشكل جنوني، ما شكل خطورة على حياة التلاميذ الركاب وأصحاب المركبات الأخرى.

وأكد لـ«الخليج 365» مدير مرور بيشة العقيد مفلح بن ناصر الشهراني أنه بعد انتشار مقطع فديو لقائد حافلة مدرسية بأحد الشوارع بالمحافظة تم تشكيل فريق من البحث والتحري وتم القبض عليه في وقت وجيز جدا، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأضاف: تم تكليف مختص لمتابعة ما يوثق من تجاوزات على أنظمة المرور وتعريض حياة الآخرين للخطر على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتم القبض عليهم وتطبيق النظام بحقهم.