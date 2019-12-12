شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: ضبط سائق حافلة طالبات يشاهد أفلاماً أثناء القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

قبض المرور السري في بيشة اليوم (الخميس) على قائد حافلة لنقل الطالبات تابعة لجامعة بيشة، بعد انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشاهد الأفلام من جهازه النقال أثناء القيادة، مسببا حالة من الهلع والخوف بين الطالبات.

وأوضح مدير مرور بيشة العقيد مفلح بن ناصر الشهراني أنه بعد انتشار مقطع فديو لقائد حافلة تابعة لنقل الطالبات بجامعة بيشة يقود بلا مبالاة ودون مراعاة لأنظمة وقواعد المرور حيث كان يقود وهو يشاهد الجوال، تم تشكيل فريق من البحث والتحري، وتم القبض عليه في غضون ساعتين بالتنسيق مع الجامعة، وأحيل للنيابة العامة.

وأضاف: تم تكليف مختص لمتابعة ما يوثق من تجاوزات على أنظمة المرور في وسائل التواصل الاجتماعي وتعريض حياة الآخرين للخطر، حتى يتم القبض عليهم وتطبيق النظام بحقهم.