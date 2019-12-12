الدرعية التاريخية مضمار سباق عالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة مزجت الدرعية التاريخية تماشيا مع رؤية 2030، الترفيه والاستدامة والتقنية والطاقة، حين جمعت شركات تصنيع عالمية وعددا كبيرا من سائقي السيارات للمشاركة في سباق الدرعية "فورملا إي"، السلسلة العالمية لسباقات الشوارع للسيارات. الزمن: 13 ديسمبر 2018 المكان: الدرعية 1- تاريخ الانطلاق 13 ديسمبر 2018، ولمدة 3 أيام. 2- مدة السباق 45 دقيقة ولفة واحدة. 3- مضمار السباق يبلغ طوله 2.495 كم و21 منعطفا، من ضمنها منعطفات بزاوية 90 درجة. 4- المشاركون 11 فريقا لكل منها سائقان. فريق باناسونيك جاكوار ريسنج "المملكة المتحدة" البرازيلي نيلسون بيكيه جونيور.

النيوزيلاندي ميتش إيفانز. فريق نيسان إي دامز "اليابان" السويسر سيباستيان بويمي.

البريطاني أوليفر رولاند. فريق جيوكس دراجون ريسنج "الولايات المتحدة الأمريكية" الأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز. Advertisements الألماني ماكس جونتر. فريق فيتوري فورمولا إي "موناكو" البرازيلي فيليبي ماسا.

السويسري إدواردو مورتارا. فريق ماهيندرا ريسنج "الهند" البلجيكي جيروم دامبروزيو.

السويدي فيليكس روزنكفيست. فريق دي إس تيشيتاه "الصين" الفرنسي جان إيريك فيرن "جيف".

الألماني أندريه لوترير. فريق أودي سبورت آبت شايفلر "ألمانيا" البرازيلي لوكا سدي غراسي.

الألماني دانييال آبت. فريق بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت "ألمانيا" البرتغالي أنطونيو فيليكس داك وستا.

البريطاني أليكساندر سيمز. فريق نيو فورمولا إي "المملكة المتحدة" البريطاني أوليفر تورفي.

الفرنسي توم ديلمان. فريق إنفجن فيرجين ريسنغ "المملكة المتحدة" البريطاني سام بيرد.

الهولندي روبن فرلينز. فريق إتش دبليو أيه ريسلاب "ألمانيا" البلجيكي ستوفل فاندورن.

البريطاني غاري باقيت. سيارات السباق سيارة الـ Gen2. الطول: 5160 ملم.

العرض: 1770 ملم.

الارتفاع: 1050 ملم.

المسار الأمامي: 1553 ملم.

المسار الخلفي: 1505 ملم.

قاعدة العجلات: 3100 ملم. 5- مدن احتضنت السباق: الرياض.

نيويورك.

هونج كونج.

باريس.

روما.



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