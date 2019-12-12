مهرجان «مدل بيست» يتألق بأعلى معايير المسارح العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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السعودية تحبس أنفاسها ترقباً لإطلاق مهرجان «مدل بيست» للموسيقى الذي يأتي تتويجاً لنجاح (موسم الرياض) الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه. الجماهير على موعد مع تجربة شاملة تجمع الموسيقى والعروض التفاعلية الرائعة من 19 إلى 21 ديسمبر 2019م، بدرة الرياض، على أضخم المسارح التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الحدث بأفضل المعايير العالمية، لتكون الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ودول العالم .

وقال أحمد العماري، دي جي وعضو فريق مهرجان «MDL Beast»: "يتيح المهرجان للجمهور فرصة الاستمتاع بكل حواسهم مع الموسيقى والتجارب التفاعلية. وبناءً على حرصنا لتأمين أفضل المهرجانات التي تلبي كافة الأذواق الموسيقية، تم بناء خمسة مسارح كبرى تواكب تطلعاتهم وتلبي رغباتهم، وتم تصميمها لتضاهي أكبر المهرجانات الدولية. ويتميّز المهرجان بتقنيات مبتكرة وتجهيزات متطورة وعروض فنية تقدّم من جميع أنحاء العالم."

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مسارح "مدل بيست" تقدم تجربة لكلٍ منها موسيقى خاصة وألحان تتماشى مع ذوق جمهور مختلف عن غيره. ويعتبر مسرح (بيغ بيست) والذي يشمل العروض الرئيسية أحد أبرز أركان مهرجان "مدل بيست". وهو أكبر مسرح في المهرجان ويستوعب أكثر من 45,000 شخص من عشاق الموسيقى والفن. ويبلغ عرضه اكثر من 100 متر، وارتفاعه 38 متراً، صمم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة، وحداثة المسارح العالمية الرائدة.

ويضم المهرجان أيضاً مسرح (أندرجراوند بيست 1 و 2) وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين. كما بادر المهرجات بإنشاء مسرح (داون بيست) لتوفير مسرح أكثر استرخاء وبعيداً عن صخب الموسيقى والايقاعات العالية، ويستضيف المسرح دي جي وموسيقيين بارزين وعددا من المواهب المحلية.

وانطلاقاً من حرص مهرجان «مدل بيست» ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) فهو فخر (مدل بيست)، وهو مخصص للمواهب السعودية الناشئة.