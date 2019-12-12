، لمدة 3 أيام.. انطلاق دورة تطويرية لمدربي ألعاب القوى لأندية ذوي الإعاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتنظيم من اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية

انطلقت في الرياض الدورة التطويرية لمدربي ألعاب القوى لأندية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية، وتستمر لمدة 3 أيام.



وحاضر في الدورة التي شهدت تواجد 30 مشاركاً، ومشاركة المدير الفني لألعاب القوى ناصر القحطاني، ومدربة منتخب السيدات نسيمة أمير.



واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية؛ حيث تحدث القحطاني في محاضرته التي استهلها عن أهمية وتطور رياضة ألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تحدثت المدربة نسيمة أمير في محاضرتها عن مراحل النمو، وتكوين الجسم لدى الذكور والإناث وقدرة تحمل كل منهما، كمدخل للتدريب للجنسين.

ويتخلل الدورة محاضرات عملية في معهد إعداد القادة بالرياض عن أن تختتم الدورة غداً؛ إذ تهدف إلى تطوير مدربي الأندية في المملكة وزيادة عدد اللاعبين في المنتخبات السعودية بجميع فئاتها.

الأشخاص ذوي الإعاقة اتحاد ألعاب القوى