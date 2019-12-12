، أبها يخطف فوزًا ثمينًا من ملعب الحزم.. ويفض الشراكة النقطية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 11 من الدوري

ألحق الفريق الكروي الأول بنادي أبها خسارة بمضيفه الحزم بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب الحزم بمدينة الرس، في إطار الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع أبها رصيده النقطي إلى 17 نقطة فيما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة .

وكان الحزم تمكن من التقدم في المباراة بفضل لاعبه ستانردبيرج وذلك عند الدقيقة السادسة، بعد ذلك أبرز الضيوف مستوى فاق مضيفهم حتى تمكنوا من إدراك التعادل عند الدقيقة التاسعة والعشرين عبر لاعب الحزم أليماو بالخطأ في مرماه بفضل الضغط العالي من لاعبي أبها في ملعب الخصم، وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة الثامنة والثلاثين تمكن أبها من قلب الطاولة بهدف آخر عبر أندريا تسيما، بعد متابعة كرة مرتدة من حارس الحزم مما مكن فريق أبها من الخروج بنتيجة إيجابية قبل استراحة ما بين الشوطين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الأبهاوي حتى تمكن كريم عواضي من تعزيز النتيجة بهدف ثالث، مستغلاً كرة عرضية من الجهة اليمنى حولها برأسه في الشباك الحزماوية عند الدقيقة الثانية والخمسين، ولكن البديل محمد اليامي أحدث حراكًا فاعلاً في خط الهجوم لفريقه الحزم، وقد نتجت توغلاته عن الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 76 تقدم لها إدريس فتوحي سددها في الشباك، مقلصًا بذلك الفارق لهدفين أمام ثلاثة للضيوف، حاول بعدها الحزم إدراك التعادل ولكن تماسك خط دفاع أبها كان أقوى من كل الهجمات الحزماوية، لتنتهي المواجهة بفوز أبهاوي قوامه ثلاثة أهداف لهدفين.

نادي أبها الحزم كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين