، الكويت.. 80% من المطاعم والمقاهي مهددة بالإغلاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد قرار المجلس البلدي بمنع "الشيشة" في الأماكن المغلقة

رجّح مصدر مسؤول في بلدية الكويت، إغلاق أكثر من 80% من المطاعم والمقاهي المرخّصة داخل البلاد، في حال تطبيق قرار المجلس البلدي بخصوص منع "الشيشة" في الأماكن المغلقة.



وطبقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت مصادر: إن "نشاط المقهى يصدر به ترخيص من وزارة التجارة تحت مسمى "مقهى تقديم الشيشة"، ومصنف لدى البلدية برقم 755، ووضع قانون البيئة اللائحة التنفيذية لاشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة، وصدرت على أساسه الرخص"، مشيرة إلى أن قرار المجلس البلدي بمنع الشيشة في الأماكن المغلقة يتعارض مع قانون البيئة.



وأضافت المصادر: "قام أصحاب المطاعم والمقاهي بدفع الرسوم، وحصلوا على تراخيص رسمية، وتكلفوا مبالغ طائلة في عمل الديكورات وغيرها من التجهيزات".



وأوضح مصدر أن قرار المجلس البلدي لا يعتبر ساريًا حتى الآن، وهو بانتظار إحالته إلى وزير البلدية لدراسته من جميع الجوانب؛ ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات المناسبة.الكويت منع الشيشة بالأماكن المغلقة