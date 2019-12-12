، في منافسات الجولة الثامنة من دوري ممتاز السلة.. 4 مباريات مثيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات مثيره:

في المدينة المنورة يستضيف أحد نظيره الأهلي عند الساعة (4،00) عصراً على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز، إذ يحتل الأول المركز الرابع بينما الثاني في المركز الخامس.

ويستضيف الأنصار نظيره الوحدة على نفس الصالة عند الساعة (5،30) مساءً، ويحتل الأول المركز السابع بينما الثاني في المركز التاسع .

ويستضيف الاتحاد المتصدر للدوري نظيره أبها صاحب المركز الثامن وذلك على صالة هيئة الرياضة في جدة (4،00) عصرًا .

وفي الإحساء يستضيف الشروق نظيره الهلال على صالة الفتح عند الساعة (4.00) عصراً ويحتل الأول المركز العاشر بينما الثاني في المركز الثالث .

وآخر مباريات الجولة تلعب الاثنين المقبل وتجمع النصر صاحب المركز السادس مع الفتح الذي يحتل المركز الثاني على صالة هيئة الرياضة في الرياض عند الساعة (8.00) .

الدوري الممتاز لكرة السلة