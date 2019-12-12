شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الجمعة.
وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.
وتشمل الحالة مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة» وتضم الأجزاء الساحلية، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية والغربية للمملكة.
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