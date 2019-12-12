شكرا لمتابعة خبر عن الإجراءات المتبعة تجاه الموظف الحكومي الذي تزيد ثروته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، عن الإجراءات التي تتبع مع الموظف الحكومي في حال تضخم ثروته خلال فترة عمله بما لا يتناسب مع دخله.

وتضمن القرار الصادر بأنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام، ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه.

كما تضمن أنه في حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.

ونص على أنه في حال إدانة الموظف بحكم صادر من المحكمة المختصة بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، يترتب عليه فصله من وظيفته.