شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قرار بيع علب الدخان بمعايير جديدة يرجع لعام 2018 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف تقرير تليفزيوني، أن هيئة الغذاء والدواء كانت قد وجهت شركات التبغ بالالتزام بالاشتراطات الجديدة ومنها ما يسمى بالتغليف العادي من نوفمبر 2018 .

وأشار التقرير المذاع على قناة «العربية»، إلى أن التغليف العادي يعني التغليف غير التجاري أو غير الترويجي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، إذ أن المملكة ملتزمة بهذه الاتفاقية الخاصة بمكافحة التبغ.

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وكانت هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، قد استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وكافة وكلائها وممثليها في المملكة العربية السعودية مطلع هذا الأسبوع بحضور الجهات المعنية، وطالبتا الشركات ووكلائها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد (العادي).

من جانبه، أوضح مدير التواصل والتوعية في هيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، أن الهيئة لم تقتنع بمبررات شركات التبغ حول الدخان الجديد، مؤكدًا أنه تم إلزامها بالإفصاح الكامل.

وأضاف تيسير المفرج في تصريحات لقناة «الإخبارية»: تأكدنا من عدم وجود مواد مغشوشة ولكن اتجهنا للتأكد عما إذا كان تغيير النكهة متعمد من شركات التبغ أو لا.