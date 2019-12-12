شكرا لمتابعة خبر عن ضوابط تجديد عقد العمل المحدد بمدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة العدل، أن عقد العمل المحدد بمدة ينتهي بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجددا لمدة غير محددة، باستثناء عقد عمل غير السعوديين فيجب أن يكون محدد المدة.

وأشارت إلى أنه وفقًا لنظام العمل، فإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها.

وتابعت: فإن تعدد التجديد 3 مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلى مع مدة التجديد 4 سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

وأضافت: في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادا للمرة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.