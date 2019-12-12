شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يوثق عملية سرقة عدد من المحلات بمحافظة القويعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة القويعية ، عملية سطو جماعية لعدد من المحلات التجارية على يد مجهولين .

ووثقت كاميرا مراقبة بأحد المحال التجارية ، مقطع فيديو يرصد اقتحام شخص للمحل وسرقة مبالغ مالية قبل أن يملأ بها جيوب ملابسه واصطحابه لـ”كرتون” فارغ لسبب مجهول، بحسب ما قال موثق المقطع.

وأفادت مصادر أن السرقة طالت أكثر من 3 محلات فجر أمس، الأربعاء، في محافظة القويعية الواقعة على بعد 170 كيلومتراً من الرياض.