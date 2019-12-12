اخبار السعوديه

فيديو يوثق عملية سرقة عدد من المحلات بمحافظة القويعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يوثق عملية سرقة عدد من المحلات بمحافظة القويعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة القويعية ، عملية سطو جماعية لعدد من المحلات التجارية على يد مجهولين .

ووثقت كاميرا مراقبة بأحد المحال التجارية ، مقطع فيديو يرصد اقتحام شخص للمحل وسرقة مبالغ مالية قبل أن يملأ بها جيوب ملابسه واصطحابه لـ”كرتون” فارغ لسبب مجهول، بحسب ما قال موثق المقطع.

وأفادت مصادر أن السرقة طالت أكثر من 3 محلات فجر أمس، الأربعاء، في محافظة القويعية الواقعة على بعد 170 كيلومتراً من الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق عملية سرقة عدد من المحلات بمحافظة القويعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا