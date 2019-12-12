شكرا لقرائتكم خبر عن من بينهم السيسي .. مذيع الجزيرة، فيصل القاسم يفجر مفاجأة بشأن عدد من حكام العرب : هؤلاء ليسوا طغاة ولا مستبدين..والسبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الإعلامي فيصل القاسم متابعيه بحديث غير متوقع عن الحكام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": نتهم حكامنا بأنهم مستبدون ووحشيون وديكتاتوريون، وهم ليسوا مستبدين ولا وحشيين ولا ديكتاتوريين، بل هم مجرد كلاب صيد يؤدون ادواراً اسندت اليهم من مشغليهم.

وأضاف: لا تعطوهم اكبر من حجمهم.. هم أقل بكثير من ان يكونوا طواغيت، فالطاغية سيد نفسه، أما هم مجرد عبيد بوظيفة طغاة.

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من بينهم السيسي .. مذيع الجزيرة، فيصل القاسم يفجر مفاجأة بشأن عدد من حكام العرب : هؤلاء ليسوا طغاة ولا مستبدين..والسبب؟

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وكان القاسم قد ركز هجومه على عدد من الحكام العرب ، أبرزهم بشار الأسد.

وسخر "القاسم" من رئيس النظام السوري بشار الأسد ، قائلا: بشار الأسد يقول في مقابلته الاخيرة انه يدعم بقوة الاحتجاجات في لبنان لتغيير النظام الطائفي ..ههههههههه يعني على أساس نظام الأسد مثل النظام السويسري ومووووووو طائفي مطلقاً .. بس بدي أعرف مين عميشتري له الحشيش المضروب.

وأضاف ساخرا: للمراهنين على قانون سيزر الأمريكي ضد نظام الاسد .. لا تحلموا كثيراً .. لو كانت واشنطن تريد حصار الاسد وداعميه الروس ولايرانيين في سوريا لما أوعزت أمريكا للإمارات بدفع المليارات للخزينة السورية لدعم الليرة واستخدام الموانئ الاماراتية لكسر الحصار على طرطور الشام..لولا أمريكا لسقط من زمان.