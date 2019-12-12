أخر التطورات في واقعة ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات بينبع

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة ينبع أحالت ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات أمام مقر أحد الأسواق الكبيرة بالمحافظة إلى مجمع الصحة النفسية بمنطقة المدينة المنورة؛ للكشف عليه وتلقي العلاج، حيث باشرت الجهات المختصة مساء أمس الأول ملف القضية لإكمال التحقيقات.
وكانت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع قد ضبطت أمس الأول الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يصرخ على النساء في الشارع ويتلفظ عليهن بألفاظ نابية وجارحة، ورماهن بحذائه في أحد شوارع المحافظة، حيث تم توقيفه حينها؛ لاستكمال الإجراءات بحقه.
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